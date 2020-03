Corona: Ö3 mit Verkehrsinfo in Fremdsprachen

Der Radiosender Ö3 überträgt seine Verkehrsinfos nun auch auf Englisch und Rumänisch. FM4 informiert auf Türkisch und Serbokroatisch über das Coronavirus.

Der Ö3 Verkehrsservice informiert in Ausnahmefällen auch in Fremdsprachen, aktuell etwa auf Rumänisch und Englisch, teilte der ORF in einer Aussendung am Dienstag mit. Außerdem informiert FM4 ab heute auf Türkisch und Serbokroatisch über das Coronavirus.