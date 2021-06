Corona: NÖ erlebte Plus bei Delta-Variante

Niederösterreich war am Wochenende mit einem Plus bei der Corona-Delta-Variante konfrontiert. Die Situation am Montag sah hingegen anders aus.

Die Zahl der Fälle der Delta-Variante des Coronavirus ist in Niederösterreich auf 23 geklettert. Am Wochenende sind nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) zwei weitere Infektionen hinzugekommen. Je eine der beiden neuen Erkrankungen wurde dem Magistrat Krems und dem Bezirk Melk zugeordnet. Keinen weiteren Anstieg gab es am Montag.

Delta-Variante: Informationen zum Alter der Infizierten

Das Durchschnittsalter der 23 positiv Getesteten beträgt 29,82 Jahre. Zwei Personen werden stationär behandelt. Insgesamt acht Menschen sind bereits wieder genesen.