Corona: Niederösterreich verschiebt Operationen, um Intensivbetten aufzustocken

Niederösterreich stockt die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungsgeräten auf. Dazu werden Operationen verschoben.

116 Plätze waren am Dienstag mit Covid-Patienten belegt, 150 mit Nicht-Covid-Erkrankten. 67 Plätze waren frei. "Die Situation ist angespannt, noch nie während dieser Pandemie mussten so viele Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut werden", sagte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP). Die Steigerungsraten der intensivpflichtigen Fälle der vergangenen Tage bereiten laut Landesgesundheitsagentur "Sorge".

"Waren wir vor neun Tagen bei 80 intensivpflichtigen Covid-Patienten in Niederösterreich, so sind es am heutigen Tag bereits 116", sagte der Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur, Konrad Kogler. Dieser starke Anstieg innerhalb kürzester Zeit verdeutliche die zunehmend herausfordernde Situation in den Kliniken.