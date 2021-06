Corona-Neuinfektionen: Kärnten erlebt ein Novum

Der heutige Montag brachte in Kärnten ein Novum mit sich: Zum ersten Mal seit dem Beginn der Corona-Pandemie kam es zu keiner Meldung einer Neuinfektion, wie ein Angehöriger des Landespressedienstes berichtet.

Erstmals seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ist in Kärnten am Montag keine Neuinfektion gemeldet worden. Das sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst gegenüber Journalisten. Ausgewertet wurden 62 PCR-Tests. Deren Anzahl sei so niedrig, weil es immer weniger Verdachtsfälle gebe. Fünf Kärntner Bezirke sind aktuell überhaupt ohne Infizierte: Feldkirchen, Hermargor, Villach-Stadt, Villach-Land und Wolfsberg.