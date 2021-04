Corona: Neue Tansania-Variante weist 40 Mitationen auf

Eine Corona-Variante, die "Anlass zur Sorge gibt", wurde vor kurzem bei Reisenden aus Tansania entdeckt. Die neue Variante weise bis zu 40 Mutationen auf.

In Afrika ist laut der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC eine neue Corona-Variante registriert worden. Sie sei bei Reisenden aus Tansania in Angola entdeckt worden, teilte der Leiter der Africa CDC, John Nkengasong, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit. Die neue Variante weise bis zu 40 Mutationen auf. "Das ist sicherlich eine Variante, die Anlass zur Sorge gibt", sagte er.