Corona-Mutationen in Ostösterreich bereits deutlich in der Überzahl

Im Osten Österreichs machen die neuen Corona-Varianten Probleme, welche im Burgenland nun schon fast alle Fälle ausmachen. Auch in Wien liegt der Prozentanteil bereits über 80 Prozent.

Nur Vorarlberg bei Sieben-Tages-Inzidenz weiter unter 100

Was die rohe Sieben-Tages-Inzidenz, also die reinen Fallzahlen, angeht, hat Vorarlberg mit einer Inzidenz von 69,2 auf 100.000 Einwohner klar den besten Wert in der vergangenen Woche. Kein anderes Bundesland liegt unter 100, was als Grenze für die Einstufung mit orange gilt.