Corona-Mutation-Schwerpunkttest in Bad Vöslau: 7.386 Teilnehmer

Im Raum Bad Vöslau im Bezirk Baden wurde bei einer Abwasseruntersuchung die Coronavirus-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen. Deshalb haben 7.386 Personen an einer Schwerpunkttestung teilgenommen. Dabei waren sechs Tests (0,08 Prozent) positiv. Nach der PCR-Nachtestung werden die positiven Proben einem speziellen Vortest auf die neue Mutation unterzogen.

Die Virusmutation ist bei einer Untersuchung der Technischen Universität (TU) Wien nachgewiesen worden. Am Samstag haben daher in den Gemeinden des Gemeindeverbands Abwasserbeseitigung Raum Bad Vöslau zusätzliche Testungen stattgefunden. Testmöglichkeiten gab es in allen elf Kommunen: Bad Vöslau, Berndorf, Hirtenberg, Enzesfeld-Lindabrunn, Furth an der Triesting, Pottenstein, Hernstein, Kottingbrunn, Schönau an der Triesting, Leobersdorf und Weissenbach an der Triesting.