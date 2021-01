Corona-Mutation bei zwölf Prozent von Wiener Proben nachgewiesen

In Wien wurden 539 postive Corona-Proben untersucht. BEi 66 Proben wurde die britische Mutation nachgewiesen.

In Wien wurden 539 positive Corona-Proben auf das Vorliegen der für die britische Variante B.1.1.7 spezifischen Mutationen N501Y und Del69/70 hin untersucht. In 66 Proben konnten diese nachgewiesen werden, wie das Rathaus am Freitag mitteilte. Der Anteil betrage somit rund zwölf Prozent. Dies zeige, dass B.1.1.7. in Österreich angekommen ist, befand Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).