Corona: Migranten informieren sich häufiger über Social Media

Personen mit Migrationshintergrund informieren sich zu Corona deutlich häufiger als andere über Social Media. Facebook ist dabei Haupt-Informationsquelle.

Traditionelle Massenmedien mit deutlich geringerer Rolle

Zwei Problemgruppen wurden ausgemacht

Zwei Problemgruppen machen die Autoren des in Kooperation mit der Donau-Universität Krems erstellten Forschungsberichts "Mediennutzung in der Corona-Pandemie", Flooh Perlot und Peter Filzmaier, aus: "Was das Thema Corona angeht, so fühlen sich insbesondere Personen aus Afghanistan sehr isoliert und alleingelassen; dementsprechend groß ist deren Kritik an der Bundesregierung als Offizielle Stelle. Auch Syrer/innen sind in diesem Bereich skeptischer eingestellt", heißt es. "Afghan/innen fühlen sich von allen Gruppen mit Abstand am schlechtesten informiert", die Zustimmung zu Verschwörungstheorien rund um Corona ist in dieser Gruppe deutlich am höchsten (70 Prozent).