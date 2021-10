Corona: Menschen machten charakterliches Wachstum durch

Zwei Psychologen der Universitäten Zürich und Basel haben entdeckt, dass der Charakter keineswegs ohne Möglichkeit auf Veränderung in der menschlichen Persönlichkeit festgeschrieben ist. Sie konnten jetzt erfassen, wie die erste Corona-Welle den Charakter veränderte.

Persönlichkeit: Annahme aus der Fachwelt

Lange Zeit nahm die Fachwelt an, dass sich die Persönlichkeit eines Menschen ab rund 30 Jahren kaum mehr verändert. Nach und nach schält sich aber heraus, dass insbesondere einschneidende Lebensereignisse wie Krankheit oder traumatische Erlebnisse die Persönlichkeit verändern können - wie das offensichtlich bei der Corona-Pandemie der Fall war, wie Fabian Gander und Lisa Wagner im Fachmagazin "European Journal of Personality" berichten. Ihre Erkenntnisse gewannen sie aus einer Online-Umfrage mit 266 Studienteilnehmenden, beruhend auf deren Selbsteinschätzung.

Psychologie kennt zwei Dutzend Charakterstärken

Die Psychologie kennt 24 Charakterstärken. Das sind positive Persönlichkeitsmerkmale, wozu beispielsweise Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Dankbarkeit zählen. Durchs Band gaben die Probanden demnach an, dass sowohl sie selbst als auch ihr nächstes Umfeld während des teilweisen Lockdowns charakterlich gewachsen sei. "Insgesamt konnten die Menschen zumindest der ersten Phase der Pandemie auch etwas Positives abgewinnen", sagte die Zürcher Psychologin Wagner im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nur: Messbar war dieser Effekt lediglich bei zwei Charakterstärken.

Team machte vor Corona Umfrage

Resultat: Bescheidenheit und Umsicht hatten tatsächlich zugenommen, bei den anderen Charakterstärken ließ sich keine Änderung feststellen. "Es scheint, dass die Menschen zumindest der ersten Phase der Pandemie etwas Positives abgewinnen wollten", so Wagner, "und das Ausmaß der positiven Veränderungen dabei überschätzten."

Psychologin: Corona-Müdigkeit im Zentrum

Es gebe zwar keine Daten aus einer späteren Phase der Pandemie. "Aber ich gehe davon aus, dass dieses subjektiv wahrgenommene, positive Charakterbild erblasst ist." Die plötzliche Veränderung und Herausforderung zu Beginn sei in eine lang anhaltende Gesundheitskrise übergegangen, was eine gewisse Corona-Müdigkeit und dementsprechend eher das Negative in den Vordergrund rückt.