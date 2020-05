Corona-Maßnahmengesetz: Regierung gab erste Stellungnahmen an VfGH ab

Erstmals hat die Regierung beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) Stellungnahmen zu dort anhängigen Verfahren über die Corona-Gesetze abgegeben. Laut Protokoll des Ministerrats am Mittwoch war das Ressort für EU und Verfassung von Karoline Edtstadler (ÖVP) damit betraut. Es geht bei den betroffenen zwei Fällen und das erste COVID-19-Maßnahmengesetz.

COVID-19-Gesetze: Epidemiegesetz von 1950 ausgeschlossen

Außerdem wurde in dem Gesetz die Geltung des Epidemiegesetzes von 1950 ausgeschlossen. Wäre dieses während des Corona-Lockdown in Kraft gewesen, hätten Unternehmen Anspruch auf den Ersatz des vollen Verdienstentgangs aufgrund der behördlich angeordneten Geschäftsschließungen gehabt. In beiden Fällen ist das Vorgehen der Regierung juristisch umstritten, was zu zahlreichen Beschwerden beim VfGH führte.