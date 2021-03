Corona-Maßnahmen: Knapp 85.000 Anzeigen seit Pandemiebeginn

Genau 84.970 Anzeigen stellte die Polizei seit Beginn der Coronapandemie wegen Verstößen gegen die Coronamaßnahmen aus. Dazu kamen 21.603 Organmandate. Besonders die Demos seien dabei eine Herausforderung.

Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie vor rund einem Jahr in Österreich hat die Polizei 84.970 Anzeigen nach Verstößen gegen die Coronavirus-Maßnahmen ausgestellt. Dazu kamen seit April 21.603 Organmandate. 757 Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen fanden bisher statt, davon waren 115 nicht angemeldet, seit 26. Dezember wurden außerdem 85 untersagt, hieß es in einer Bilanz des Innenministeriums am Dienstag.