Corona-Maßnahmen in Pflegeheimen wegen Freiheitsentzug vor Gericht

Die Corona-Schutzmaßnahmen in Pflegeheimen könnten zu einem unzulässigen Freiheitsentzug geführt haben. Bewohnervertreter lassen 30 Fälle von Besuchsverboten und Isolationsmaßnahmen überprüfen.

Sie orten Eingriffe in die Grundrechte. Gefordert werden Verordnungen statt Empfehlungen, berichtete der "Kurier" (Donnerstagausgabe).

30 Fälle vor gericht

Die Causa ist heikel, denn die in den Heimen umgesetzten Maßnahmen sollten dem Schutz der Bewohner dienen. Immerhin sind ein Drittel aller Corona-Sterbefälle auf Infektionen in Pflegeheimen zurückzuführen. Auf der anderen Seite könnte es sich dabei vielfach um Freiheitsbeschränkungen handeln. Das Vertretungsnetz sieht in den Ausgangssperren oder der Isolation im Zimmer Grundrechtseingriffe, die nur auf Basis gesetzlicher Grundlagen möglich seien.