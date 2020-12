Corona-Massentests noch an fünf Standorten in NÖ möglich

Am kommenden Montag und Dienstag werden in Niederösterreich noch einmal Massentets stattfinden. Das Bundesheer übernimmt die Logistik.

In Niederösterreich wird es am Montag und Dienstag nächster Woche weitere Möglichkeiten geben, sich auf Corona testen zu lassen. In St. Pölten, Korneuburg, WienerNeustadt, Amstetten und Zwettl werden an diesen Tagen kostenlose Antigentests zur Verfügung gestellt, kündigte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Mittwoch an. Organisation und Logistik übernehme das Bundesheer. Erneute flächendeckende Untersuchungen sind im Bundesland am 9. und 10. Jänner geplant.