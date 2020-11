Corona-Massentests in NÖ: Online-Plattform für Infos und Anmeldung

Im Vorfeld der Corona-Massentests am 12. und 13. Dezember in Niederösterreich ist eine begleitende Plattform online gegangen. Diese beinhaltet neben allgemeinen Informationen unter anderem ab 7. Dezember die Möglichkeit zur Anmeldung.

Auch die Resultate der Corona-Massentests können über die vom Land in Kooperation mit Notruf 144 geschaffene Website abgerufen werden. LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) rief indes am Samstag zur Teilnahme an den Testungen auf.