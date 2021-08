Corona: Long-Covid kommt öfters bei Hospitalisierten vor

Der Anteil an Menschen, die aufgrund von Corona stationär aufgenommen werden und ein bis drei Monate nach der Infektion Long-Covid-Symptome haben, liegt bei 39 bis 72 Prozent. Das ist das Resultat einer Auswertung von 28 Studien, die das Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA) gemeinsam mit dem Belgian Health Care Knowledge Center (KCE) durchgeführt hat.

Studienleiterin informiert über Long-Covid

"Schwere Covid-19-Verläufe gehen den Studien zufolge häufiger mit Long-Covid einher", berichtete Studienleiterin Sarah Wolf am Freitag in einer Aussendung des AIHTA. Selbst nach über sechs Monaten berichteten noch bis zu 60 Prozent der ehemals hospitalisierten Patienten über Müdigkeit, Erschöpfung, kognitive Beeinträchtigungen und/oder Atemwegsprobleme; in der Gruppe der ambulant behandelten SARS-CoV-2-Fälle traf diese Symptomatik auf 13 bis 25 Prozent zu.