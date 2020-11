Corona-Lockdown: Caritas bleibt für Menschen in Not erreichbar

Die Caritas bleibt für Menschen in Not auch während dem Lockdown erreichbar. Die Hilfsorganisation hält Dienste, Sozialberatung, Suppenbusse und Ferncafes aufrecht.

Die Caritas bleibt trotz des bis 6. Dezember andauernden harten Lockdowns für Menschen in Not erreichbar und hält ihre Dienste aufrecht. "Notdienste, Beratungen und Begleitungen, von denen Menschen existenziell abhängig sind, werden weiterhin angeboten, wenn auch teils in abgewandelter Form", betonte die Organisation am Mittwoch. So findet etwa die kostenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung für Kinder aktuell als Ferncafe online statt.