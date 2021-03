Corona-Leugner bestätigt

Gastkommentar von Johannes Huber. Die Regierung orientiert sich nicht mehr am Infektionsgeschehen. Das kann man machen. Aber nicht klammheimlich.

Ja, „Corona-Leugner“ ist eine Bezeichnung, die man definieren muss: Gemeint sind hier Leute, die meinen, wir seien seit einem Jahr eher nur mit einer ganz gewöhnlichen Grippe konfrontiert; die daher nur widerwillig zu Hause bleiben oder eine Maske tragen; und die aus all diesen Gründen alle Beschränkungen genauso ablehnen wie die Regierung, die ebendiese verhängt.

Eine Zeit lang hat das virologische Quartett, also Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Vizekanzler Werner Kogler und Innenminister Karl Nehammer, behauptet, fünf Prozent der Bevölkerung halte sich nicht an die Maßnahmen. Heute sind es so viele, dass Lockdowns laut Kurz sinnlos geworden sind: Sie würden nichts mehr bringen. Da ist wohl etwas dran.