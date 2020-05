Corona-Kunst in Wien: Graffitis am Puls der Zeit

Das Corona-Virus ist in der Kunst angekommen, großformatige Graffitis prägen mittlerweile das Wiener Stadtbild. Am Wiener Donaukanal gibt es einige Corona-Kunstwerke.

Am Donaukanal, an der Wienzeile oder am Wiener Museumsquartier: Corona-Graffitis prägen derzeit das Wiener Stadtbild. Am Wiener Donaukanal findet sich etwa alle paar hundert Meter Street Art, die direkt oder indirekt mit der Coronakrise zu tun hat.