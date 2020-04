Corona-Krise trifft Tankstellenbetreiber hart

Angesichts der Corona-Krise sind auch die heimischen Tankstellenbetreiber mit drastischen Umsatzrückgängen konfrontiert.

Die Tankstellenbetreiber spüren weiterhin massiv den "Shutdown" durch die Corona-Krise. Kurzarbeit und Kündigungen sind auch hier die Folge. "Die Lage wird Tag für Tag dramatischer. Jeder geöffnete Tag bedeutet ein Minus", so Klaus Brunnbauer, Obmann des Fachverbandes der Tankstellenunternehmen.

Die Obfrau der Tankstellenbetreiber in Kärnten, Iris Kraiger, beziffert den Umsatzrückgang beim Treibstoff seit Mitte März mit 70 und 80 Prozent. Der Shopumsatz bzw. die Nebengeschäfte sind teilweise komplett eingebrochen, sagte sie zu "orf.at". Zu den Nebengeschäften gehören die Waschanlagen, deren Betrieb durch das Gesundheitsministerium untersagt wurde, führt Brunnbauer aus.

Kundenschwund bei Tankstellen und Shops hält an

Der Großteil der Tankstellen werden von Pächtern in Partnerschaft mit den Mineralölkonzernen oder einem Mineralölhändler geführt. Führend ist dabei die oberösterreichische Doppler-Gruppe, die auch mit dem Einzelhandelskonzern Spar kooperiert. Die Gruppe hat die Öffnungszeiten reduziert, ein Teil der Belegschaft wird in Kurzarbeit gehalten, ein weiterer Teil sei - mit Wiedereinstellungszusage - vorerst freigesetzt worden, so Doppler-Geschäftsführer Bernd Zierhut zur APA.