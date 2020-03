Corona-Krise: Taxis senken Preise für Botenfahrten in Wien

Taxi31300 senkt seine Preise für Botenfahrten innerhalb von Wien, um möglichst vielen Menschen das dringend benötigte Service in diesen fordernden Zeiten leichter zugänglich zu machen.

Die Preise wurden um knapp 18 % gesenkt und sind ab sofort gültig. Taxi31300 unterteilt Wien für Botenfahrten in drei Zonen. Die Preise starten bei € 10,84 (netto) für die Zone 1. Fahrten in der Zone 2 kosten nun € 15,00 (netto) und in der Zone 3 € 19,17 (netto). "Eine Botenfahrt vom Ersten Bezirk in den Alsergrund ist eine Zone 1-Fahrt, nach Döbling eine Zone 2 und nach Liesing etwa eine Zone 3", erläutert der Geschäftsführer

Nikolaus Norman. Diese Preise gelten bis auf Weiteres für alle Besorgungsfahrten. "Wir verstehen uns als Partner der Wiener und sie können uns jederzeit anrufen, um praktische und leistbare Lösungen für ein individuelles Transportproblem zu finden", so Norman abschließend