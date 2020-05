Corona-Krise sorgt für düstere Aussichten in der Transportbranche

Die Zukunft der Transportbranche sieht derzeit nicht rosig aus. Nur etwa ein Viertel aller Unternehmen verfügt laut einer Umfrage über einen ausreichenden Auftragsbestand.

Corona-Krise wirft langen Schatten auf die Transportbranche

Klares Bekenntnis der Regierung gefordert

"Die Covid-19-Pandemie mit Lockdowns und Veränderungen in den Konsumausgaben hat große wirtschaftliche Auswirkungen auf die regionale und die globale Wirtschaftsaktivität", so Werner Hölzl, Leiter des Wifo-Konjunkturtests in einer WKÖ-Aussendung am Dienstag. "Trotz der allmählichen Lockerungen des Lockdowns in ganz Europa kann sich dieser Schock in eine tiefe nachfrageinduzierte Rezession verwandeln. Dies wäre mit geringer Dynamik im internationalen und innerösterreichischen Transport verbunden."