Corona-Krise: Rekord bei Privatkonkursen zu erwarten

Wegen der coronabedingt hohen Arbeitslosenzahlen rechnet der Alpenländische Kreditorenverband damit, dass im kommenden Jahr Rekordzahlen bei Privatinsolvenzen erreicht werden.

Starker Anstieg verschuldeter Haushalte zu erwarten

Firmeninsolvenzen werden nach Auslaufen der Corona-Hilfen steigen

Insolvenzverschleppungen durch Stundungen und Corona-Kurzarbeit

Die bisher in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres eröffneten Großinsolvenzen (u.a. Commerzialbank, Meinl Bank, Vapiano, Kremsmüller, Odebrecht, ATB Spielberg) stünden in keinem oder nur untergeordnetem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

WKÖ-Kopf will Insolvenzrecht anpassen

"Es gibt zum Beispiel in der Schweiz die Idee, dass man staatlich besicherte Kredite nicht in die Schuldenquote einrechnet", sagte Kopf. So etwas habe die WKÖ dem Finanzminister auch schon vorgeschlagen. Kopf wiederholte auch die langjährige Forderung der Wirtschaftskammer, Eigenkapital dem Fremdkapital gleichzustellen, um fiktive Zinsen als Aufwand geltend machen zu können. "Es kann ja nicht sein, dass ich Bankzinsen absetzen kann, aber nicht mein eigenes eingesetztes Kapital", so Kopf. Er gehe davon aus, dass das in irgendeiner Form kommen werde. "Dazu gab es auch schon Gespräche mit dem Finanzminister."