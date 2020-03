Corona-Krise: Post lässt nur noch drei Kunden gleichzeitig in Filialen

Auch die Post arbeitet in der Corona-Krise auf Hochtouren. Um Ansteckungen zu vermeiden wird kontaktlos zugestellt, zudem dürfen sich höchstens drei Kunden gleichzeitig in den Filialen aufhalten.

Postchef Georg Pölzl verwies in der heutigen Pressekonferenz von Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) auf die hohe Belastung in der Coronakrise, der die Post aber gewachsen sei. Mit einer Ausnahme seien alle Postfilialen offen, von den Postpartnern seien 90 Prozent offen. Auch die Mitarbeiter aus Osteuropa seien dank einer Sonderregelung mit einem Passierschein wieder dabei. "Es ist ein erschwerter Zutritt, aber er funktioniert", so Pölzl, es gebe nur geringfügige Behinderungen. Zuvor hatte das "profil" berichtet, dass rund 100 Post-Mitarbeiter aus Tschechien und der Slowakei nicht zur Arbeit kommen könnten.