Corona-Krise: "Neutrales Semester" an Unis geplant

Damit Studierende nicht um Beihilfen umfallen oder bei der Mindeststudienzeit benachteiligt werden, will Bildungsminister Faßmann ein "neutrales Semester" umsetzen.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will das "neutrale Semester" an den Hochschulen durchsetzen. Zwar betonte er bei einer Pressekonferenz, eine Verständigung mit den Rektoren anzustreben. Doch kündigte er gleichzeitig an, sich im Nationalrat um eine Verordnungsermächtigung zu bemühen, diesen Vorschlag auch umsetzen zu können.