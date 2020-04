Corona-Krise: Mehr Bewusstsein für Regionalität entwickelt

Laut dem Bauernbund-Präsident Georg Strasser muss die Lebensmittelproduktion authentischer werden. In der aktuellen Krise sieht er ein gestiegenes Bewusstsein für mehr Regionalität.

Lebensmittelproduktion muss authentischer werden

Zwar habe er dafür noch kein fertiges Konzept - "natürlich sind wir Politiker immer noch dabei den Krisenmodus zu managen" - aber es gehe um eine "Zukunftsdebatte" mit der Kernfrage: "Wie definieren wir in der Lebensmittelproduktion Regionalität?", so Strasser. Ein Zugang dabei sei regionales Einkaufen beim Bauern ums Eck, so das möglich ist, beim Bäcker im Ort und beim Lebensmittelgeschäft im Ort. "Momentan stellen wir einen starken Trend zum Konsum aus der Direktvermarktung fest."

Produktion soll besser mit dem Konsum in Einklang gebracht werden

Es gehe in der Debatte auch um die europäische Dimension und wie Europa mit der notwendigen Selbstversorgung umgeht, so der Bauernvertreter. "Es wird auch notwendig sein, die europäische Produktion besser mit dem europäischen Konsum in Einklang zu bringen. Letztlich kann man so Übermengen verhindern, wie sie es derzeit im Rindfleischbereich gibt", so Strasser. Hierfür sei die europäische Eiweißstrategie ein gutes Beispiel. Dabei soll vermehrt in Europa Soja als Eiweißfuttermittel angebaut werden, um Importe aus Südamerika zu verkleinern. "So macht man die Fütterung authentischer und schont das Klima."