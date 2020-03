Corona-Krise lässt Online-Geschäft bei Weinhändlern boomen

Auch die heimischen Weinhändler spüren die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen. Ein Trost dabei ist aber das immerhin gut laufende Online-Geschäft.

Online-Umsatz bei Weinhändlern stark ansgetiegen

Bedeutung der Kulinarik nimmt wieder zu

Das merkt Sussitz in seinem Wiener Geschäft am Karmelitermarkt, das nach wie vor offen hat, weil es dort auch Lebensmittel und Gewürze zu kaufen gibt. Viele seiner Kunden erinnerten sich an die Kochrezepte, die ihnen Sussitz bei früheren Käufen mitgegeben hat.

Insofern seien die Umsatzeinbußen am Wiener Standort bis dato gering. Im Sussitz-Geschäft in Klagenfurt hingegen gebe es "schon einen schönen Verlust", insgesamt dürfte das Minus bei rund einem Fünftel liegen, schätzt der Weinhändler. Nach seiner Beobachtung sind die Menschen in den kleineren Städten, in der Region, vorsichtiger als in der Großstadt. In Klagenfurt sei Sussitz in jüngster Zeit öfter gebeten worden, die zu liefernde Ware einfach vor die Türe zu stellen, um sie später selbst zu holen. "Die Leute gehen sogar das Risiko ein, dass die Ware weg ist." Hinzu komme, so Sussitz, dass das Geschäft in Kärnten viel von Kunden aus Wien oder deutschen Zweitwohnsitzern lebe, die jetzt natürlich ausbleiben.