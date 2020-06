Corona-Krise könnte Anstieg bei Drogenkonsum bringen

Als Folge der Coronakrise befürchtet das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung einen Anstieg beim Suchtmittelkonsum.

Nach bisherigen Erfahrungen sei größere Arbeitslosigkeit immer verbunden gewesen mit einem Plus beim Griff zu Drogen, so die Behörde in ihrem Jahresbericht, der am Donnerstag in Wien vorgestellt wurde.