Corona-Krise in Österreich: Alle Fonds und Maßnahmen im Überblick

Im Zuge der Corona-Krise nahm die Regierung mehrere Milliarden Euro in die Hand, um Unternehmen, Gemeinden, Familien, Arbeitslose uvm. finanziell zu unterstützen. Hier alle Fonds und Maßnahmen im Überblick.

Corona-Hilfe: Von Nothilfe-Zuschüssen zum Wiederaufbau

Mit vier Mrd. Euro startete Mitte März der Corona-Krisenbewältigungsfonds. Mittlerweile hat der Rettungsschirm ein (noch nicht ausgeschöpftes) Volumen von 38,6 Mrd. Euro erreicht. Bei der dieswöchigen Regierungsklausur wurde ein Kojunkturpaket in Höhe von 19 Mrd. angekündigt. Es wird zum Teil aus schon dotierten Fonds gespeist, sodass das Finanzministerium in Summe auf 50 Mrd. Euro an Coronakosten kommt. Zum Vergleich: Im Budget 2020 waren vor Corona 82,4 Mrd. Euro an Ausgaben vorgesehen.