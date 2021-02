Corona-Krise: Cafe Ritter in Wien-Ottakring muss Insolvenz anmelden

Nach einem Umsatzeinbruch aufgrund der Corona-Krise hat das Cafe Ritter in Wien-Ottakring Insolvenz angemeldet. Die Finanzierung des Sanierungsplans soll aus dem Fortbetrieb gelingen.

Das seit 1907 bestehende Cafe Ritter in Ottakring hat Insolvenz angemeldet. Laut Kreditschutzverband von 1870 wurde über das Vermögen der Betreibergesellschaft ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Als Ursache wurde der Umsatzeinbruch in der Coronakrise genannt.