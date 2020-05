Corona-Krise beschert Wien Totalausfall bei Gäste-Nächtigungen im April

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Gäste-Nächtigungen im April in Wien um 98,2 Prozent auf lediglich 29.000 geschrumpft.

Nur 29.000 Übernachtungen wurden in den Beherbergungsbetrieben gezählt - knapp die Hälfte davon aus Österreich, wie der Wien-Tourismus am Mittwoch per Aussendung mitteilte.