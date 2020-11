Corona-Krise: AK fordert Abschaltstopp für belastete Haushalte

Mindestens bis Mitte März 2021 soll für besonders von der Coronakrise belastete Haushalte ein Abschaltstopp garantiert werden, fordert nun die Arbeiterkammer.

Die Arbeiterkammer fordert einen Abschaltstopp bei Strom, Gas und Wärme für besonders von der Coronakrise belastete Haushalte, um für den kommenden Winter eine durchgehende Energieversorgung abzusichern. Dieser soll in Anlehnung an die Branchenvereinbarung vom Frühjahr erfolgen und mindestens bis Mitte März 2021 gelten. Zudem will die AK das Recht auf langfristige Ratenzahlungsvereinbarungen von bis zu 24 Monaten.

Abschaltstopp für Strom, Gas und Wärme gefordert

"Niemand in Österreich soll inmitten der Coronakrise die Sorge haben müssen, nicht mehr heizen oder kochen zu können", so AK-Präsidentin Renate Anderl am Donnerstag in einer Pressemitteilung.