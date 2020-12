Corona-Krise: Ältestem Wiener Lokal droht das Aus

Seit 1447 empfängt das Griechenbeisl in der Wiener Innenstadt seine Gäste, nun könnte die Corona-Krise jedoch das Aus für das älteste Lokal der Stadt bedeuten.

Es existiert seit 1447 - könnte aber wegen des Corona-Lockdowns trotzdem bald Geschichte sein: Das Griechenbeisl in der Wiener City.

Ältestes Wiener Lokal fürchtet wegen Corona-Krise um Existenz

Andere Gastronomen hätten jedes ihrer Lokale in eine eigene Firma gepackt und könnten so bis zu 800.000 Euro Zuschuss pro Betrieb erhalten, wird beklagt. Dies liege am EU-Förderdeckel. Gastro-Obmann Peter Dobcak fordert darum nun dringend eine Änderung der Regelung. Es müssten umgehend Verhandlungen mit Brüssel aufgenommen werden, verlangte er.