Corona-Konzepte: Zwei "Testtage" in Skigebieten in NÖ

Durch unabhängige Tester wurden in niederösterreichischen Skigebieten die Corona-Konzepte auf die Notwendigkeit von Nachbesserungen untersucht.

Notwendigkeit von Optimierungen in Skigebieten wurde erhoben

Definitiv als "Muss" bezeichnete der NÖ-BBG-Geschäftsführer das Online-Ticketing. Darauf werde auch auf Autobahnen und auf Zubringerstraßen zu den Pisten hingewiesen. Die Polizei in den niederösterreichischen Skigebieten ist laut Redl "sehr präsent". Das Tragen von FFP2-Masken sei am Donnerstag und Freitag nur "in ganz wenigen Fällen" verweigert worden, die man "an einer Hand abzählen" könne.