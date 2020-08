Corona-Kommission startet mit Probebetrieb der Risiko-Ampel

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden am Freitag die Aufgaben der neuen Corona-Kommission erläutert. Sie soll Leitlinien erstellen, welche Maßnahmen bei welcher Ampelschaltung gelten sollen.

Die erste reguläre Sitzung findet in der kommenden Woche statt, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag bei einer Pressekonferenz. Für den Minister ist sie ein "wichtiges zentrales Steuerungszentrum".

Corona-Ampel-Kommission nahm Arbeit auf: Wöchentliche Sitzungen

Die Kommission soll mindestens einmal pro Woche zusammentreten - "in der Anfangsphase sicher öfter", so Anschober - und jene Leitlinien erstellen, welche Maßnahmen bei welcher Ampelschaltung gelten sollen. Die Ampel soll nach den Worten des Gesundheitsministers ab kommender Woche mit der ersten regulären Sitzung der Kommission in den Probebetrieb gehen, ab September in den Echtbetrieb.