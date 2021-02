Corona-Jahr 2020 war für Messeveranstalter ein Debakel

2020 war für Messeveranstalter ein Debakel. Doch auch 2021 dürfte es nicht viel besser werden.

2020: Rückgang der Messen um 68 Prozent

Der Verband zählte 2020 in Österreich nur 38 Messeveranstaltungen, 68 Prozent weniger als 2019. Der Besucherrückgang lag bei 70 Prozent. Betroffen war praktisch jeder Messestandort. Einige konnten im Frühling noch zwei bis drei Veranstaltungen durchführen. Im Sommer ist traditionell Pause, im Herbst kam die Ampel-Regelung, spätestens mit dem zweiten Lockdown war das Jahr für die Veranstalter vorbei, wird Tichy-Treimel im "Kurier" zitiert. Der Messe-Lockdown hat auch volkswirtschaftliche Folgen. Messen sind in ihrer Region und darüber hinaus wichtige Wirtschaftsfaktoren.

Reed Exhibitions vergleichsweise glimpflich davongekommen

Schrumpfende Rücklagen - damit drohenden Kapitalbedarf - und mittlerweile ein Drittel weniger Personal gibt es bei der Welser Messe. Das Coronavirus hat die Geschäftsgrundlage entzogen, der Neustart lässt auf sich warten. Messedirektor Robert Schneider zeigte sich in den "Oberösterreichischen Nachrichten" zuversichtlich, dass am 13. Mai mit der Pferdemesse nach langer Zeit die erste Messe stattfinden kann. Zudem sieht er gute Chancen für das Volksfest im September, er hofft hier auf möglichst wenig Einschränkungen. Eine Hilfe sei der von der Regierung installierte Schutzschirm für Veranstalter: "Damit können wir 90 Prozent unserer stornierbaren Kosten abdecken." Mit der Absage der Energiesparmesse (WEBUILD) geht den Welsern heuer aber der stärkste Umsatzbringer verloren. Abgesagt ist auch die Gartenmesse "Blühendes Österreich". Der Personalstand in der Messe Wels wurde im Einvernehmen mit dem Betriebsrat um 16 Mitarbeiter reduziert. In Sachen Digitalisierung diskutiere die Branche über zwei Strömungen: Onlineauftritte versus traditionelle Messen. "Inzwischen hat sich herauskristallisiert, dass Onlinemessen kein hundertprozentiger Ersatz sind für normale Messen, weil sich die Präsenzmesse im Internet nicht eins zu eins abbilden lässt", sagt der Welser Messechef. Mit externen Partnern arbeitet er derzeit an Hybridkonzepten.