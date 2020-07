Corona-Infizierte reiste mit Westbahn von Linz nach Wien

Die Stadt Linz richtete am Dienstag an Zugreisende, die am 22. und am 24. Juli Züge der ÖBB und der Westbahn auf der Strecke Linz-Wien und zurück benützt haben, den Aufruf, ihren Gesundheitszustand genau zu überwachen

Eine positiv getestete Linzerin hatte an beiden Tagen den um 8.16 Uhr am Linzer Hauptbahnhof abfahrenden ÖBB-Zug RJX 669 genommen. Die Rückfahrt erfolgte jeweils mit einem Westbahnzug - am 22. Juli mit dem WB 996 um 21.10 Uhr ab Wien-Westbahnhof und am 24. Juli mit dem WB 992 um 17.10 Uhr ab Wien-Westbahnhof.

Einen ähnlichen Aufruf veröffentlichte auch das Land Oberösterreich: Eine auf Covid-19 positiv getestete Person ist am 25 Juli mit der Westbahn um 18.06 Uhr von Vöcklabruck nach Salzburg gefahren. Die Rückfahrt erfolgte am 26. Juli in einem ÖBB-Nachtzug um 4.55 Uhr von Salzburg nach Attnang-Puchheim.