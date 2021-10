Corona-Infektionsfall in Therme Lutzmannsburg

Das Land Burgenland hat am Mittwoch, wegen eines Corona-Falls in der Therme Lutzmannsburg und dem Hotel Sonnenpark, einen öffentlichen Aufruf gestartet.

Das Land Burgenland hat am Mittwoch nach einem Corona-Fall am vergangenen Wochenende einen öffentlichen Aufruf für die Therme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) und das dazugehörige Hotel Sonnenpark gestartet. Besucher, die sich am 16. oder 17. Oktober in der Therme oder im Hotel aufgehalten haben, werden dazu aufgefordert, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und einen PCR-Test in einer Apotheke zu machen, so der Koordinationsstab Coronavirus des Landes.