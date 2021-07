Corona-Infektionen bei "Flow Festival" in Eggendorf

Im Rahmen der Testungen für das Flow Festival in Eggendorf wurden am Samstag zwei positive Corona-Fälle entdeckt. Besucher werden nun gebeten, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Vom 22. bis 25. Juli fand das "Flow Festival" in Eggendorf bei Wiener Neustadt statt. Am Samstag wurden bei einer großflächigen Testung zwei positive Corona-Fälle gefunden, informierte der NÖ Sanitätsstab am Sonntag in einer Aussendung.