Corona: Indoor-Maskenpflicht bei Wiener Popfest

Der Anpfiff für das Popfest Wien erfolgt am morgigen Donnerstag in der Arena. Den Großteil der Konzerte gibt es auf einer Open-Air-Bühne.

Ludwig über Corona-Maskenpflicht in Wien

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat gestern, Dienstag, verkündet, dass die Maske im gesamten Einzelhandel und auch bei Indoor-Kulturveranstaltungen in Wien sehr wohl noch zu tragen ist. Damit müssen auch Popfestbesucher Mund und Nase bedecken, wenn sie in die Halle kommen. Im Freien ist dies nicht nötig, wurde betont. Kontrolliert wird die Einhaltung durch das Security-Team der Arena.

Für das Popfest wurden umfangreiche Corona-Sicherheitsmaßnahmen erarbeitet. Auch der Wechsel vom frei zugänglichen Karlsplatz - der meist durch eine Reihe von kleineren Auftrittsorten ergänzt wurde - gehört zum Konzept. Denn der Eintritt in die Arena kann lückenlos kontrolliert werden. Lediglich am Sonntag wird in der Karlskirche und einem kleineren Open-Air-Bereich am Karlsplatz musiziert.