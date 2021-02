Corona-Impfungen legen in Österreich nur leicht zu

Die Impfungen in Österreich gehen nur langsam voran. Mittlerweile sind über 500.000 Impfungen im E-Impfpass eingetragen, rund 118.000 Impfungen gab es vorige Woche.

Die Zahl der Corona-Impfungen steigt in Österreich nur leicht an. Vorige Woche wurden 117.696 neue Impfungen registriert - um 14.000 mehr als in der Woche davor. Erstmals großflächig zum Einsatz gekommen ist der Impfstoff von AstraZeneca. Laut den am Montag veröffentlichten Daten aus dem E-Impfpass haben bisher rund 3,5 Prozent der Bevölkerung zumindest eine erste Dosis erhalten (2,2 Prozent haben den vollen Impfschutz). In Kärnten und Vorarlberg sind es über vier Prozent.

Höchste Durchimpfung in Kärnten und Vorarlberg

Am höchsten ist die Durchimpfung in Kärnten mit 4,9 und in Vorarlberg mit 4,3 Prozent (1. Dosis). Danach folgen Niederösterreich mit 3,9 und das Burgenland mit 3,8 Prozent. Schlusslicht ist die Steiermark, wo der E-Impfpass nur für 2,3 Prozent der Bevölkerung eine Impfung mit zumindest einer Dosis ausweist.

Nach Bevölkerungsgruppen am meisten geimpft wurde bisher bei den ab 85-Jährigen: hier hat jeder und jede Fünfte zumindest eine erste Impfdosis erhalten (22,1 Prozent). 15 Prozent in dieser Altersgruppe haben bereits die für den vollen Impfschutz nötige zweite Dosis bekommen. Bei den 75- bis 84-Jährigen beträgt die Durchimpfung 7,6 Prozent (1. Dosis) bzw. 4,9 Prozent (2. Dosis).

Knapp über eine halbe Million Impfungen im E-Impfpass

Insgesamt wurden Ende Dezember 508.066 Corona-Schutzimpfungen im E-Impfpass registriert (davon 308.356 erste und 199.710 zweite Impfdosen). Österreich liegt dabei etwas unter dem EU-Schnitt: Wie aus den auf der Plattform "Our World in Data" veröffentlichten Zahlen hervorgeht, wurden in der EU bisher durchschnittlich pro 100 Einwohner sechs Impfdosen verabreicht, in Österreich 5,5 (Stand 20. Februar). Deutschland lag zuletzt genau im EU-Schnitt.