Corona-Impfung steht "knapp vor unseren Türen"

Mehrere Hersteller möglicher Coronavirus-Impfstoffe haben innerhalb der vergangenen beiden Wochen positive Zwischenergebnisse veröffentlicht. Die Impfung "steht knapp vor unseren Türen", betonte am Freitag Alexander Herzog, Generalsekretär des Verbands der pharmazeutischen Industrie (Pharmig).

Drei Corona-Impfstoffkandidaten bereits im Rolling-Review-Verfahren

Zwei Dosen innerhalb von 21 Tagen notwendig

"Bei all diesen Kandidaten sind zwei Dosen innerhalb von 21 Tagen notwendig", berichtete Herzog. Acht weitere mögliche Impfstoffe befinden sich ebenfalls in den entscheidenden Phase-III-Studien. Weltweit gibt es derzeit knapp über 200 Impfstoffkandidaten, der überwiegende Teil davon ist in der präklinischen Phase. Nicht alle Impfstoffe werden auch in Europa verfügbar sein, sagte der Pharmig-Generalsekretär.