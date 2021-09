Corona-Impfung: Kärnten startet mit Drittstichen

Kärnten startet ab dem 16. September mit der Verabreichung der dritten Teilimpfung gegen Corona. Zuerst sollen Bewohner von Pflegeheimen, dann über 80-Jährige, die zu Hause wohnen, an die Reihe kommen.

Kärnten startet am Donnerstag, dem 16. September, mit Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. Wie Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz sagte, kommen zuerst die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen an die Reihe, dann die Gruppe der über 80-Jährigen, die noch zu Hause wohnen. Bei der Pressekonferenz plädierten Vertreter von Rotem Kreuz, ÖGK und Ärztekammer teils sehr emotional für eine Impfung.