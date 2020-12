Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer von EU-Kommission zugelassen

In der Europäischen Union ist der erste Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen worden. Damit ist der Weg frei für Impfungen in den EU-Staaten.

Die EU-Kommission erteilte dem Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer die bedingte Marktzulassung, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag sagte. Somit können die Impfungen gegen das Coronavirus jetzt auch in der EU beginnen.

Erste Biontech/Pfizer-Impfungen in dieser Woche

Mit der Entscheidung der EU-Kommission, die Vakzine von Biontech/Pfizer zuzulassen, ist der Weg frei für die Impfungen, die noch in dieser Woche in mehreren EU-Staaten - darunter Österreich und Deutschland - starten sollen. Von der Leyen kommentierte die Zulassung am Montag so: "Heute fügen wir dem Kampf gegen Covid-19 ein wichtiges Kapitel hinzu."