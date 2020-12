Corona-Impfstoff: Entscheidung über Zulassung am 21. Dezember

Am 21. Dezember wird die europäische Arzneimittelbehörde EMA eine Entscheidung über die Zulassung des Corona-Impfstoffs zweier Unternehmen veröffentlichen.

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer könnte noch vor Weihnachten in der Europäischen Union zugelassen werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA kündigte am Dienstag an, nun am 21. Dezember und damit acht Tage früher als geplant die Bewertung des Zulassungsantrags abschließen zu wollen. "Die ersten Europäer können voraussichtlich vor Ende 2020 geimpft werden", schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter. Jeder Tag zähle.