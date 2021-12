Corona-Impfquote bei Studierenden gestiegen

Ein Monat nach dem Beginn des Studienjahrs ist die Impfquote bei Studierenden erneut angestiegen. Am 31. Oktober lag sie laut Zahlen der Statistik Austria bei 84 Prozent.

Männer sind sogar zu 86 Prozent vollimmunisiert, Frauen zu 83 Prozent. Nach Bundesländern ist die Quote in Wien und Niederösterreich am höchsten (86 Prozent), gefolgt von Tirol (85), dem Burgenland, der Steiermark (jeweils 84 Prozent) und Vorarlberg (83). Unter dem Österreichschnitt liegen die Zahlen in Oberösterreich (81 Prozent), Salzburg (79) und Kärnten (78). Nach Hochschultypen sind die Studierenden an öffentlichen Unis, Fachhochschulen (je 85 Prozent) und Pädagogischen Hochschulen (84 Prozent) am häufigsten geimpft, an den Privatuniversitäten sind es 80 Prozent.