Corona-Impfaktion in Wiener Integrationszentrum

Der Österreichische Integrationsfonds bietet in seinen Räumlichkeiten in Wien kostenlose Corona-Impfungen an.

Der Österreichische Integrationsfonds bietet in seinen Räumlichkeiten in Wien kostenlose Corona-Impfungen an. ©APA/HERBERT NEUBAUER

Der Österreichische Integrationsfonds bietet in seinen Räumlichkeiten in Wien kostenlose Corona-Impfungen an. ©APA/HERBERT NEUBAUER

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) bietet in seinen Räumlichkeiten in Wien eine mobile Impfstation an. Die Organisation wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und dem Samariterbund organisiert.

Um die Corona-Impfquote weiter zu steigern, bietet der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) in seinen Räumlichkeiten in Wien eine mobile Impfstation an. Die gemeinsam mit der Stadt Wien (Mobiles Impfen Wien), dem Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA 5) und mit Unterstützung des Samariterbundes organisierte Aktion richtet sich in erster Linie an Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sowie Migranten, hieß es in einer Aussendung des Integrationsministeriums am Donnerstag.

Kostenlose Corona-Impfungen in Wien

Die Impfungen werden kostenlos und ohne Voranmeldung verabreicht. Um den Zugang zur Impfung so niederschwellig wie möglich zu gestalten und Fragen sowie Bedenken auszuräumen, stehen auch Dolmetscherinnen und Dolmetscher des ÖIF bereit. Bisher gab es vier Impftermine, der nächste Termin findet am 20. Oktober statt.

Impfaktion will Menschen mit Migrationshintergrund erreichen

An den bisher vier Terminen hätten sich knapp 230 Personen einen Stich abgeholt. Integrationsministern Susanne Raab (ÖVP) freut sich, dass man mit dem Angebot einen weiteren Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten könne. "Es ist wichtig, dass sich auch Menschen mit Migrationshintergrund unkompliziert impfen lassen können - die Angebote sind ausreichend vorhanden, nun müssen sie auch wahrgenommen werden", so Raab.