Corona-Impf-Aktionen in Bezirkshauptmannschaften

In sieben burgenländischen Bezirkshauptmannschaften (BH) werden an den kommenden zwei Woczhenenden Corona-Impfungen ohne Voranmeldung angeboten.

Am 23. und 24. Oktober können sich die Burgenländer ganztägig impfen lassen, am 30. und 31. Oktober sind die BHs nachmittags für Impfungen ohne Anmeldung geöffnet. Auch Auffrischungsimpfungen sind möglich. Für sie ist aber eine Anmeldung erforderlich, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Mittwoch mit.