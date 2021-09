Die Corona-Cluster in Niederösterreich gehen zurück.

Corona-Hotspots in NÖ übers Wochenende geschrumpft

In Niederösterreich sind die Corona-Cluster in zwei Asylbetreuungsstellen übers Wochenende geschrumpft. Auch die Zahlen in den übrigen Hotspots waren rückläufig.

Im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (Bezirk Baden) wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Montag 75 Fälle und damit um 17 weniger als am Samstag verzeichnet. In Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) waren es 14 (minus drei).

Auch die Zahlen in den übrigen Hotspots im Bundesland waren großteils rückläufig. Eine neue Infektion gab es im Zusammenhang mit einer Universität in Krems. Gemeldet wurden hier in Summe acht Erkrankte.