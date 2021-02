Corona-Hotspot an Volksschule im Bezirk Korneuburg

23 Kinder und drei Pädagogen einer Volksschule im Bezirk Korneuburg sind mit dem Coronavirus infiziert.

In Niederösterreich ist ein weiterer Corona-Hotspot in einer Volksschule bekannt geworden. Betroffen ist eine Bildungseinrichtung im Bezirk Korneuburg, bestätigte ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Mittwoch einen Bericht der "Kronen Zeitung".